Москва, , 16:17 — REGNUM Продуктов в России достаточно, полки магазинов не опустеют из-за коронавируса. Об этом 22 марта заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В продовольственном магазине

«Продуктов хватит 100 процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, правительство РФ рекомендовали торговым сетям делать запасы на 21 день, однако министерство поставило задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 25 марта будет приостановлен весовой контроль грузовиков с продовольствием, лекарствами и детскими товарами.

Это сделано согласно плану первоочередных мероприятий правительства РФ, призванных обеспечить устойчивость экономики в условиях пандемии коронавируса.

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