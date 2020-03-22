Лондон, , 16:06 — REGNUM Представители британской компании OneWeb подтвердили сокращение штата сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией. Об этом сообщает TechCrunch.

19 марта издание Bloomberg сообщило об экономических проблемах компании OneWeb. По данным издания, британская компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Позже портал TechCrunch со ссылкой на свои источники сообщил, что в марте OneWeb сократила штат сотрудников на 10%.

21 марта в OneWeb подтвердили некоторое сокращение штата без уточнения конкретных цифр. В компании объяснили, что это решение было принято под давлением глобального экономического кризиса.

«К сожалению, мы считаем неизбежным, что у нас будут задержки с графиком запуска и производством спутников из-за увеличения ограничений на поездки и нарушения цепочек поставок во всем мире. Поэтому мы приняли трудное решение сократить некоторые должности, чтобы сфокусироваться на основной деятельности. Мы сожалеем, что пришлось пойти на этот шаг, и сделаем всё возможное, чтобы поддержать пострадавших», — прокомментировали в OneWeb.

Компания OneWeb является не только оператором спутниковой группировки, но и занимается производством космических аппаратов. В июле 2019 года OneWeb открыла в штате Флорида (США) совместное предприятие с концерном Airbus Group по производству орбитальных спутников.

Напомним, при большей части запусков спутников OneWeb планируется использовать российские ракеты-носители серии «Союз». К настоящему времени запущено три пакета спутников: в феврале 2019 года был проведён демонстрационный запуск ракеты-носителя «Союз-СТБ» с шестью спутниками, а в феврале и марте 2020 года — два запуска РН «Союз-2.1б» с пакетами по 34 спутника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb. Позже все 34 аппарата были успешно выведены на орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат».