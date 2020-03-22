Киев, , 08:07 — REGNUM У Украины отсутствуют финансовые и политические механизмы для того, чтобы пережить приближающийся экономический кризис, из-за чего страна неизбежно попадет «в зону турбулентности и истерики». Об этом экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире местного телеканала «7 канал».

По словам политика, в настоящий момент на мир «надвигается очень большой, очень сильный экономический кризис», сравнимый с цунами. Пережить мировые потрясения Украине в отличие от России будет нелегко.

«У России 600 млрд долларов кэша лежит, — сообщил Саакашвили. — То есть Россия спокойно переживет два года низких цен на нефть». Украину же, привыкшую «доить старые советские экономические структуры», ждет период «турбулентности и истерики».

«Потому что у государства нет ресурсов. А по большому счету у Украины нет государства, — выразил уверенность политик. — На Украине не существует функционирующих государственных институтов».

Напомним, на фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, фондовые индексы усиливают падения из-за обрушения цен на нефть, произошедшего в результате развала соглашения ОПЕК+ и наращивания Саудовской Аравией производства нефти.