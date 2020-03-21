Пекин, , 23:51 — REGNUM Компания EHang договорилась с администрацией испанского города Севилья о создании службы городского аэротакси на базе беспилотных аппаратов вертикального взлета и посадки eVTOL. Об этом сообщает FlightGlobal.

Соглашение с китайской компанией EHang предусматривает также создание инфраструктуры для поддержки и эксплуатации самолетов eVTOL-216. В руководстве EHang считают, что их аппараты помогут уменьшить заторы на дорогах, а для туристов открыть новые возможности для осмотра достопримечательностей древнего города.

EHang уже провела более 2000 испытательных полетов во многих странах, включая Австрию, Китай, Катар, ОАЭ и США.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в одном из самых быстроразвивающихся мегаполисов Китая, в 15-миллионом Гуанчжоу, EHang планирует открыть службу аэротакси с парком свыше 200 транспортных единиц.

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