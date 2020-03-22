Москва, , 23:19 — REGNUM В связи с резким падением рубля ряд банков изменил ставки по вкладам. Исследование рынка вкладов опубликовало аналитическое агентство Frank RG.

Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%. Часть кредитных организаций повысили ставку исключительно для вкладов на определенных условиях. Так, «Локо-банк» увеличил ставку на 0,25 процентных пункта (п. п.), до 6,15% при вкладе до 200 дней; при оформлении вклада на 400 дней банк предлагает клиентам комбинированную ставку, которая в итоге достигнет 7,05%. «Инвестторгбанк» и «Транскапиталбанк» позволят клиентам оформить новые рублевые вклады с повышенными ставками до 6,5% годовых.

Отмечается, что крупнейшие банки России пока не отреагировали на рост доходности долговых инструментов, а массового снятия денег со счетов не наблюдается. Крупные игроки в целом не заметили изменений в поведении вкладчиков, а потому и условия менять не стали. Ставки по рублевым вкладам остались на прежнем уровне в «ВТБ», «Промсвязьбанке» и «МКБ».

А вот со вкладами в иностранной валюте ситуация иная. Из-за резкого роста курса доллара некоторые банки и вовсе запретили открывать и продлевать вклады в американской валюте. Такие меры приняты в «Росбанке» и «Райффайзенбанке». Условия по долларовым вкладам изменили в «ЮниКредит банке» — некоторые вклады нельзя открыть, некоторые сократили по времени, а в целом по всем вкладам снизили процентную ставку — вместо 1−1,1% она теперь составляет 0,5−0,6% годовых.

В «Совкомбанке» с 19 марта снижены ставки долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%. До 0,1% вместо 0,5% снизил ставку «Хоум кредит банк».

«ВТБ» уменьшил ставки долларовых вкладов на 0,2−0,45 п. п. (в зависимости от срока действия вклада) до 0,5% годовых.

«Ситибанк» снизил ставки практически до нуля — они составляют теперь 0,01% вместо 0,4−0,6% годовых.

«Россельхозбанк» уменьшил ставки долларовых вкладов сроком более шести месяцев на 0,25−0,5 п. п. Вместо 1,45% — теперь 1,05% годовых. Вклады сроком до шести месяцев идут со ставками 0,01% годовых.

Ставки снизили также в банках «Возрождение» (на 0,15−0,35 п. п. до 0,5% годовых), «Открытие» (с 25 марта вместо 1,25 — 0,8%).

«Абсолют банк» уменьшил до нуля ставки долларовых вкладов сроком более года (ранее ставка составляла 1,25−1,45% годовых), по вкладам на более короткие сроки ставки снижаются с 0,65−1,4 до 0,3−0,4%.

В некоторых банках за ситуацией еще наблюдают и не спешат принимать какие-либо меры; в некоторых — изменения уже запланированы, но вступят в силу позже.

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