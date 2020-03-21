Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Рыночная стоимость американской компании Apple упала ниже $1 трлн в последние минуты торгов 20 марта, сообщает Bloomberg.

Капитализация Apple вновь выросла за 10 минут до закрытия торгов на выходные дни, достигнув отметки в $1,003 трлн. Рыночная стоимость американской компании удерживается выше $1 трлн с октябре 2019 года, а впервые эта отметка была преодолена в 2018 году.

Издание отмечает, что вспышка коронавируса вызвала проблемы с цепочками поставок и закрытием магазинов по всему миру. Это привело к снижению рыночной стоимости технологических компаний. Капитализация Amazon и Alphabet (материнская компания Google) превысила $1 трлн в начале 2020 года, однако в конце февраля рыночная стоимость обеих компаний упала ниже этой отметки.

Единственной, кроме Apple, компанией с капитализацией выше $1 трлн остаётся Microsoft. Однако снижается и их стоимость. С 21 февраля по 21 марта капитализация Microsoft упала на 23%, а капитализация Apple — на 27%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января 2020 года Alphabet стала четвёртой компанией в США, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн.

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