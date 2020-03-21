Приштина, , 14:54 — REGNUM Министр сельского хозяйства, лесоводства и сельского развития Косово Бесьян Мустафа 20 марта заявил о том, что Косово удалось заключить соглашения с Северной Македонией и Болгарией о поставке в край 100 тонн сои — ключевого компонента кормов для домашнего скота и птицы.

На своей странице в социальной сети Facebook Мустафа заявил, что переговоры по соглашению были не простыми, и поблагодарил коллег из Северной Македонии и Болгарии. По словам Мустафы, поставки сои спасут Косово от кризиса мясного производства.

В связи с коронавирусом и усиливающейся самоизоляцией государств частично признанное государство предпринимает меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

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