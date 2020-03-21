Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Глава минфина Грузии Вано Мачавариани, выступая на брифинге, ответил на возмущение по поводу наложения для востребования налогов инкассо на счета двух оппозиционных телекомпаний «Мтавари архи» и «Пирвели» 20 марта.

Министр отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции пострадали предприятия, работающие в сфере туризма и смежных областях. В связи с этим 18 тысяч компаний получили отсрочки по ряду обязательных платежей. Однако для телекомпаний данные меры не предусмотрены.

«Все другие сферы функционируют обычно и наложение инкассо происходит автоматически. Никакое телевидение или какая-либо другая компания не представляет исключения», — сказал Мачавариани.

Как сообщало ИА REGNUM, о наложении инкассо на счета «Мтавари архи» и «Пирвели» стало известно 20 марта. Об этом в соцсети написали глава информационной службы «Мтавари архи» Нодар Меладзе и владелец «Пирвели» Вато Церетели.

Они возмутились, что минфин потребовал выплаты налогов во время кризиса в бизнесе, вызванном распространением коронавируса.