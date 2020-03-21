Тбилиси, , 13:20 — REGNUM На счета оппозиционных грузинских компаний «Мтавари архи» и «Пирвели» министерством финансов Грузии наложено инкассо до истребования задолженности по налогам. Об этом 20 марта написал на своей странице в Facebook глава информационной службы «Мтавари архи» Нодар Меладзе.

«Пока бизнес находится в кризисе и не может платить телекомпаниям за рекламные услуги, министерство финансов решило, что работа СМИ не нужна, и наложила инкассо на два телеканала: «Мтавари архи» и «Пирвели».

Также на действия минифина пожаловался в соцсети и владелец «Пирвели» Вато Церетели.

«Люди здесь рискуют своей жизнью, а вы оставляете без работы журналистов, операторов, монтажеров и водителей», — написал он.

Стоит отметить, что на «Пирвели» в числе ряда компаний в декабре 2019 года уже было наложено инкассо. Крупные телекомпании задолжали за несколько лет государству на конец 2019 года в общей сложности 55 млн лари (около $17 млн). Позже минфин объявил, что с телеканалами согласованы графики погашения задолженности.