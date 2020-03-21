Ташкент, , 11:51 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Узбекистана сообщили о системной работе по обеспечению стабильных цен на сельскохозяйственную продукцию на рынках страны в связи с карантином по коронавирусу. Соответствующее заявление пресс-службы министерства было опубликовано 20 марта Национальным информационным агентством Узбекистана.

В министерстве заверили, что дефицита сельхозпродукции в стране не будет, так как в республике нет проблем по обеспечению ими населения по стабильным ценам и формированием их запасов.

«Ежедневно со складов на рынки отправляют в среднем 1600−1800 тонн картофеля. Сейчас на складах хранится еще 90 тысяч тонн картофеля… Запасено 34 907 тонн картофеля, 4965 тонн лука, 9996 тонн моркови и 6313 тонн риса, которые вывозят на рынки во все регионы на основе плана», — отметили в минсельхозе.

В министерстве призвали не верить слухам о повышении цен на сельскохозяйственную продукцию из-за коронавируса и заверили, что повода для паники нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане создали антикризисный фонд в целях организации работы по вопросам смягчения негативных последствий пандемии COVID-19.