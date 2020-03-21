Ташкент, 21 марта 2020, 11:51 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Узбекистана сообщили о системной работе по обеспечению стабильных цен на сельскохозяйственную продукцию на рынках страны в связи с карантином по коронавирусу. Соответствующее заявление пресс-службы министерства было опубликовано 20 марта Национальным информационным агентством Узбекистана.
В министерстве заверили, что дефицита сельхозпродукции в стране не будет, так как в республике нет проблем по обеспечению ими населения по стабильным ценам и формированием их запасов.
В министерстве призвали не верить слухам о повышении цен на сельскохозяйственную продукцию из-за коронавируса и заверили, что повода для паники нет.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане создали антикризисный фонд в целях организации работы по вопросам смягчения негативных последствий пандемии COVID-19.