Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Поставки продуктов в Грузию из России возобновились после расчистки от снежных завалов Военно-Грузинской дороги. Об этом вечером 20 марта после завершения встречи в правительственной администрации рассказал журналистам министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили после.

«Очистные работы велись в экстремальных условиях, но это было необходимо для того, чтобы обеспечить доставку продовольствия. Грузовые машины уже выехали с КПП Ларс и задержек больше не предвидится», — сказал Давиташвили.

Стоит отметить, что КПП Ларс находится на границе с Россией. Из-за обильного снегопада на нем с 16 по 20 марта простояло несколько десятков автомобилей с продуктами. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая также называется Военно-Грузинской дорогой, является единственной дорогой, связывающей Россию и Грузию.