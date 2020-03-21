Тбилиси, , 08:46 — REGNUM В компании Georgian Airways («Грузинские авиалинии») не стали оправлять в бессрочный неоплачиваемый отпуск 95% своих работников, как планировалось раньше. Об этом генеральный директор авиакомпании Роман Бокерия 20 марта сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс».

Он отметил, что пока в компании часть сотрудников отправляют в оплачиваемый отпуск и постараются не выгонять людей домой без денег.

«Мы максимально постараемся избегать отпускать сотрудников в неоплачиваемые отпуска, и прибегнем к этому только в крайнем случае. Менеджмент работает практически без зарплаты», — рассказал журналистам Бокерия.

Директо компании пояснил, что пока будут запрещены не все авиарейсы, и правительство будет их оплачивать. За счет этого в Georgian Airways планируют платить своим сотрудникам. Бокерия отметил, что готовятся чартерные рейсы для жителей Грузии, желающих вернуться домой. Скоро должны быть организованы полеты в Вену, Амстердам, Париж, Берлин, Рим и Барселону.

Отмена авиарейсов связана с закрытием большинства стран из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее в тот же день, 21 марта, Бокерия объявил, что из-за запрета всех международных авиарейсов в Грузии Georgian Airways будет вынуждена отправить 95% своих сотрудников в бессрочные неоплачиваемые отпуска.

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