Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американская газета The New York Times считает, что российская экономика вполне способна выдержать мировой кризис, так как после введения Западом санкций она стала более стрессоустойчивой.

В материале издания сказано, что именно западные санкции, введенные против России в 2014 году, и ответные меры Москвы позволили экономике РФ подготовиться к внешним стрессам.

Отмечается, что крупный российский бизнес практически свободен от долгов, сельское хозяйство в России самодостатачно, российский бизнес, в целом, приспособился к изоляции. Накопленные финансовые резервы позволяют длительное время поддерживать необходимый уровень социальных обязательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глоабльный экономический спад произошел из-за пандемии коронавируса. Ситуацию также осложнил развал соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

Экономисты не могут точно предсказать, когда этот новый кризис завершится. Все сходятся во мнении, что с отступлением пандемии восстановится и экономика.