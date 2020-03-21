Бразилиа, , 07:48 — REGNUM Нулевой рост экономики Бразилии в 2020 году из-за последствий эпидемии коронавируса ожидают бразильские власти, 20 марта сообщается на сайте министерства экономики государства.

Прогноз по росту снижен с 2,1% до 0,02%. Причем предыдущий прогноз был представлен только 10 дней назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ограничения по сдерживанию коронавируса в виде закрытия дорог и аэропортов, вредны для экономики страны.

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