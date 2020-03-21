Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Граница между США и Канадой была закрыта для необязательных поездок граждан этих стран, в том числе и для туризма, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что решение о закрытии границ было принято в ходе переговоров главы канадского правительства Джастина Трюдо и президента США Дональда Трампа. Запрет не затронет движение грузов, а также перемещения дипломатов, медиков, экипажей пассажирских самолетов. Также будет разрешен въезд для экстренных поездок для граждан Канады и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта тема закрытия американо-канадской границы обсуждалась в ходе телефонных переговоров премьер-министра Канады Джастина Трюдо и американского лидера Дональда Трампа. Стороны также договорись о тесном сотрудничестве по борьбе с пандемией COVID-19.

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