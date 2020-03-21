Вашингтон, 21 марта 2020, 06:35 — REGNUM Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила выплаты дивидендов своим акционерам из-за убытков, понесенных по причине пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что корпорация приняла ряд мер в целях экономии средств в условиях пониженного спроса на авиаперевозки. Помимо выплаты дивидендов, Boeing до конца года не будет выдавать зарплату гендиректору Дэвиду Кэлхуну и главе совета директоров Ларри Келлнеру.
«Boeing привлекает все свои ресурсы ради того, чтобы сохранять производство, поддерживать своих сотрудников и клиентов», — отмечается в заявлении.
Ранее авиакорпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь в размере $60 млрд.