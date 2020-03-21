Нью-Йорк, США, , 04:48 — REGNUM Российская экономика оказалась устойчивой перед новыми вызовами — коронавирусом и обвалом цен на нефть — после шести лет санкций, которые США и их партнёры использовали, чтобы «наказать Россию за военные интервенции на Украине и в Сирии и за вмешательство в американские выборы 2016 года», пишет 20 марта The New York Times.

«России получила преимущества перед другими странами благодаря своему опыту, санкциям и резервам», — прокомментировал ситуацию главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Вместе с тем, пишет издание, России еще предстоит пережить последствия в связи с обвалом цен на нефть — российский рубль за неделю подешевел примерно на 20%. Кроме того, пандемия коронавируса, по мнению автора, нанесёт экономике боле серьезный удар — многие компании будут вынуждены перевести сотрудников на дистанционную работу.

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