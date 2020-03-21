Москва, , 04:19 — REGNUM В России изначально были готовы к беспрецедентному падению цен на нефть, ещё на этапе обсуждения сделки ОПЕК+, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

"Мы к этому сценарию готовы были изначально, когда обсуждался вопрос о продлении известного соглашения ОПЕК+ на очередной квартал», — сказал он.

Глава «Роснефти» также сообщил, что цена в $60 за баррель может вернуться на мировой рынок нефти до конца 2020 года. Этого времени хватит, чтобы рынок покинули компании, связанные с добычей сланцевой нефти.

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Напомним, цены на нефть начали стремительно падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года.

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