Лондон, , 02:03 — REGNUM В Великобритании из-за распространения нового коронавируса будут остановлены заводы Jaguar Land Rover. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба крупнейшего британского автопроизводителя.

«В свете продолжающейся ситуации с коронавирусом Jaguar Land Rover подтвердил, что в течение следующей недели он временно приостановит производство на своих производственных площадках в Великобритании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что намерение компании возобновить работу трёх своих заводов после 20 апреля будет учитывать «быстро меняющиеся обстоятельства».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале была озвучена возможность остановки сборки автомобилей в Великобритании из-за дефицита комплектующих из Китая.

Напомним, Jaguar Land Rover в конце февраля возобновил производство в Китае, остановленное ранее в связи с коронавирусом. Заводы компании в Бразилии и Индии также продолжают работать.

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