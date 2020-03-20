Ашхабад, , 21:07 — REGNUM В настоящее время в Туркмении строится 737 объектов промышленного и социального назначения. Об этом заявил вице-премьер-министр Шамухаммет Дурдылыев, выступая с докладом перед президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, пишет «Туркменистан сегодня».

Также заместитель главы правительства, курирующий строительный и промышленный комплексы, доложил туркменскому лидеру о выполнении его поручений по совершенствованию деятельности и цифровизации подведомственных структур, развитию импортозамещающих производств и созданию новых рабочих мест.

В свою очередь глава государства потребовал от вице-премьера четко соблюдать график строительства всех объектов, намеченных на год празднования 25-летнего юбилея нейтралитета Туркмении.

Читайте также: К 25-летию нейтралитета в Ашхабаде построят жилые комплексы на 2000 семей