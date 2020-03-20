Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Американские законодатели разрабатывают меры по восстановлению экономики, сообщил 20 марта журналистам вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс.

По его словам, сейчас ведётся разработка соответствующего пакета мер.

Пенс «Надеемся, что Конгресс будет действовать по нему в начале следующей недели».

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о планах поддержать экономику страны.

В частности, он намерен одобрить покупку федеральным правительством части акций предприятий, которым сейчас из бюджета выделяются деньги на фоне пандемии COVID-19 и экономического кризиса.

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