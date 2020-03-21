Тегеран, , 07:55 — REGNUM 20 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская нация в течение только что завершившегося года сумела создать целую эпопею, управляя экономикой страны, не полагаясь на нефтяные доходы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал эти замечания в своем послании по случаю Навруза, который ознаменовал иранский Новый год. Президент поздравил с праздником Навруз всех иранцев, проживающих в стране и за ее пределами, а также те народы региона, которые отмечают это событие.

Он отметил, что 1398 год (20−21 марта 2020) был годом запуска многих великих проектов, годом процветающей экономики благодаря усилиям людей из всех слоев общества, а также годом многих событий в жизни иранского народа, расширения экономических отношений Ирана с миром и комплексного взаимодействий с соседними государствами.

Анализируя события 1398 года, президент упомянул о многочисленных инцидентах, произошедших в течение этого времени, а также о проблемах, с которыми столкнулась страна. По словам Рухани, в течение нового иранского года, который только начался, вопрос здоровья будет находиться на первом месте в повестке дня правительства.

Он выразил уверенность, что страна достигнет этой цели с помощью медицинского персонала, который должен вложить в её реализацию всю свою энергию, а также усилиями компаний частного сектора, которые должны поддержать правительство.

Напомним, что 20 марта 2020 года в Иране наступил новый 1399 год.