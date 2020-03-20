Ашхабад, , 19:36 — REGNUM После того, как в Туркмении прошли слухи о том, что суп из бараньих голов и ног якобы помогает предотвратить заражение коронавирусной инфекцией, спрос на этот товар сразу же значительно возрос, передает «Хроника Туркменистана».

Это привело к тому, что стоимость супового набора, состоящего из очищенной головы и четырех ног, увеличилась в полтора раза — с 20 до 30 манатов (с 458 до 687 рублей).

Также на 30% — 50% подорожали аналогичные наборы из говяжьих голов и ног, а говядина выросла в цене с 32 до 34 манатов (с 734 до 779 рублей) за килограмм. Официальная же стоимость говяжьего мяса, установленная государством, по-прежнему числится на уровне 24 манатов (550 рублей) за килограмм.

Читайте также: Президент Туркмении приказал ударить могильником по коронавирусу