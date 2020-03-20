Нью-Йорк, США, , 19:27 — REGNUM Фондовый рынок США перешел в «красную зону» к середине торговой сессии 20 марта на Уолл-стрит.

В настоящий момент индекс Dow Jones просел на 198,26 пункта (0,99%), до 19 888,93 пункта, индекс S&P 500 упал на 37,66 пункта (1,56%), до 2371,75 пункта, индекс Nasdaq упал на 54,15 пункта (0,76%), до 7096,42 пункта.

Снижение на Уолл-стрит с краткими периодами частичного восстановления индексов продолжается две недели, падение 16 марта было самым худшим с «черного понедельника» 1987 года.

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