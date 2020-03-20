Рига, , 19:25 — REGNUM В Латвии из-за вспышки коронавируса лишились работы более 1000 человек, которые находятся в процессе прохождения процедуры неплатёжеспособности. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил член правления латвийской Ассоциации заёмщиков Янис Аболиньш.

По его словам, жители страны в этой связи не способны выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредитных обязательств. Закон в этом случае возлагает ответственность за невыполнение обязательств исключительно на должника, отметил Аболиньш.

Таким образом, говорит эксперт, люди не только теряют своё имущество, но и весь достигнутый в процессе прохождения процедуры банкротства прогресс в погашении своих обязательств.

Янис Аболиньш видит единственный выход из этой ситуации: «Пролонгировать на время ЧС и ликвидации последствий COVID-19 графики планов неплатежеспособности».

По его мнению, речь идёт о трёх или шести месяцах. Если ситуацию не разрешить, это создаст хаос и дополнительную нагрузку для судов в последующих разбирательствах, отметил член правления Ассоциации заёмщиков Латвии.