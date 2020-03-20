Рига, , 18:55 — REGNUM Для выполнения директивы ЕС по нормам энергоэффективности жилого фонда Латвии до 2050 года потребуется 19 млрд евро. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил советник государственного секретаря министерства экономики Латвии в вопросах строительства Эдмунд Валантис.

По его словам, речь идёт о сумме превышающей два годовых бюджета страны. Валантис отметил, что он оценивает вложения в программу энергоэффективности зданий исходя из расчёта от 200 до 400 евро на один квадратный метр.

По его словам, каждые 10 лет в этот сектор необходимо инвестировать от пяти до шести миллиардов евро, вплоть до 2050 года.

Отмечается, что в стране на данный момент в программе по улучшению энергоэффективности принимают участие 1 000 из 40 000 домов.