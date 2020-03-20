Душанбе, , 18:49 — REGNUM Стоимость доллара в Таджикистане за сутки повысилась на 5%. Так, согласно курсу, установленному Национальным банком страны сегодня, 20 марта, один доллар США равен 10,2 сомони против 9,74 за доллар днём ранее.

В регуляторе снижение стоимости нацвалюты связывают с влиянием пандемии коронавируса на экономику большинства основных партнёров Таджикистана и падением цен на нефть.

«Одной из основных причин увеличения курса продажи доллара США на внутреннем валютном рынке и увеличения спроса на него является увеличение отрицательного сальдо торгового баланса страны, сокращение денежных переводов в этот период и связанное с этим сокращение предложения иностранной валюты», — сказано в сообщении Нацбанка.

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