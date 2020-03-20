Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Крайний срок уплаты налогов сдвинут в США на середину июля, написал 20 марта американский министр финансов Стивен Мнучин в Twitter.

Он пояснил, что президент страны Дональд Трамп распорядился продлить крайний срок уплаты налогов до 15 июля (с 15 апреля). Это послабление сделано Трампом для поддержания сограждан на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что американские власти поддержат деньгами ряд отраслей экономики, в том числе и малый бизнес. Кроме того, американцам будут, как отметили в минфине этой страны, сделаны выплаты в качестве меры поддержки.

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