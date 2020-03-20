Москва, 20 марта 2020, 18:11 — REGNUM Вероятность введения американских санкций против российской нефтяной отрасли оценить сложно, но Центральный банк учитывает такой поворот событий в своём рисковом сценарии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее один из американских сенаторов обратился к президенту США с просьбой запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК.