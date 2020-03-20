Москва, , 18:11 — REGNUM Вероятность введения американских санкций против российской нефтяной отрасли оценить сложно, но Центральный банк учитывает такой поворот событий в своём рисковом сценарии. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вероятность оценить сложно. Мы уже несколько лет живём в условиях санкций, и постоянно есть и слухи о новых санкциях, и есть принимаемые решения, — сказала она. — Мы прекрасно понимаем эти вызовы. И главное для нас — иметь подушку безопасности, устойчивость финансовой системы и экономики в целом для того, чтобы отвечать на такие вызовы. Безусловно, мы такие вопросы учитываем в рисковом сценарии и будем уточнять свои оценки по мере развития ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее один из американских сенаторов обратился к президенту США с просьбой запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК.