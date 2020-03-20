Москва, , 18:02 — REGNUM Бюджетное правило оказывало и продолжает оказывать стабилизирующий эффект на экономику РФ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о том, что при проведении операций, связанных с продажей Сбербанка, ЦБ РФ установил фактически новую цену отсечения — 25 долларов за баррель.

«Действительно, бюджетное правило оказывало и продолжает оказывать стабилизирующий эффект на экономику, на все показатели, — сказала руководитель ЦБ РФ. — И цена отсечения у нас 42 доллара за баррель. Но мы видим, что стабилизирующие эффекты бюджетного правила могут уменьшаться по мере того, как цена отклоняется вниз всё больше и больше от этой цены отсечения. И поэтому в рамках сделки по продаже Сбербанка мы считали возможным для того, чтобы снизить волатильность на валютном рынке в этот период, полностью компенсировать эффекты, связанные со снижением валютной выручки от экспорта нефти и газа».

Поэтому, как подчеркнула Набиуллина, речь идёт не о новой цене отсечения, а об усилении стабилизирующего эффекта бюджетного правила.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что считает выгодной сделкой продажу акций Сбербанка правительству РФ.