Москва, 20 марта 2020, 18:02 — REGNUM Бюджетное правило оказывало и продолжает оказывать стабилизирующий эффект на экономику РФ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о том, что при проведении операций, связанных с продажей Сбербанка, ЦБ РФ установил фактически новую цену отсечения — 25 долларов за баррель.
Поэтому, как подчеркнула Набиуллина, речь идёт не о новой цене отсечения, а об усилении стабилизирующего эффекта бюджетного правила.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что считает выгодной сделкой продажу акций Сбербанка правительству РФ.