Бишкек, , 17:55 — REGNUM «По самым скромным оценкам, мы недополучим в бюджет около $450 млн (более 35,4 млрд рублей), если нынешняя ситуация не изменится», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании коалиции парламентского большинства, передает пресс-служба правительства.

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По словам высокопоставленного чиновника, согласно прогнозам, недобор по таможенным платежам составят около 13 млрд сомов (14,3 млрд рублей), а по налогам — свыше 15 млрд сомов (16,5 млрд рублей).

«Ситуация, как вы видите, сложная. Об этом нужно говорить открыто. На сегодняшний день первостепенная задача — здоровье наших граждан. Второе направление — валютный рынок, недопущение дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, глава правительства пообещал, что власти Киргизии выполнит все социальные обязательства, даже невзирая на пандемию коронавируса.

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