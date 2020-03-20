Москва, , 17:48 — REGNUM Банк России проводит стресс-тесты российской банковской системы, чтобы понять, как она будет вести себя в случае реализации самых рисковых сценариев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы о том, будет ли в РФ расширен список системно значимых банков, а также не возникнет ли в 2020 году необходимости докапитализации российского банковского сектора.

«Мы не видим необходимости пересматривать список системно значимых кредитных организаций, — констатировала Набиуллина. — У нас рассматриваются возможные изменения критериев, но это точно не связано с нынешней ситуацией на мировых рынках. Речь идёт о тех уточнениях, которые назрели и которые мы обсуждали с участниками рынка. Мы не видим необходимости и в докапитализации. Мы проводим стресс-тесты, прежде всего чтобы понять, как будет вести себя вся банковская система и отдельные банки в случае реализации самых рисковых сценариев».

Эти стресс-тесты, как пояснила Набиуллина, показывают, что система устойчива, и даже если есть какие-то проблемы, то они точечные у отдельных банков. По словам главы Банка России, никакой потребности в докапитализации в ЦБ РФ не видят.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что в 2020 году возможно временное повышение инфляции и снижение экономической активности.