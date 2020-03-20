Лондон, , 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent подешевели на 14 центов (0,49%), до $28,33 за баррель. Ранее в ходе торгов марка достигала максимума в $30,92 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на 83 цента (3,20%), до $25,08 за баррель. Максимум сессии WTI составляет $28,48 за баррель.

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