Рига, , 17:09 — REGNUM Государственная помощь, направленная на смягчение последствий вызванного вспышкой коронавируса кризиса в Латвии, составит более двух миллиардов евро. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс.

«Господдержка для смягчения последствий кризиса… составит более 2 млрд евро», — сказал Рейрс.

Ранее власти Латвии планировали выделить на смягчение последствий вызванного вспышкой коронавируса кризиса всего 1 млрд евро.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил, что правительство Латвии обяжет коммерсантов выплачивать 70% зарплаты сотрудникам, которых временно сократили из-за простоя предприятий.