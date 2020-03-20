Рига, 20 марта 2020, 17:09 — REGNUM Государственная помощь, направленная на смягчение последствий вызванного вспышкой коронавируса кризиса в Латвии, составит более двух миллиардов евро. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявил министр финансов Латвии Янис Рейрс.
«Господдержка для смягчения последствий кризиса… составит более 2 млрд евро», — сказал Рейрс.
Ранее власти Латвии планировали выделить на смягчение последствий вызванного вспышкой коронавируса кризиса всего 1 млрд евро.
Как передавало ИА REGNUM, ранее министр финансов Латвии Янис Рейрс заявил, что правительство Латвии обяжет коммерсантов выплачивать 70% зарплаты сотрудникам, которых временно сократили из-за простоя предприятий.