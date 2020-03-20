Москва, , 17:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте трех-семи лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предоставляемую в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», — говорится в документе.

Сумма выплат будет составлять 50% от регионального прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, подавать заявления на дополнительные выплаты на детей можно будет начиная с 1 июля 2020 года. При этом рассчитываться выплаты будут с января текущего года.