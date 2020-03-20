Москва, , 16:58 — REGNUM Рейсы S7 Airlines в Таиланд прекращаются с 22 марта 2020 года, сообщает 20 марта пресс-служба авиакомпании.

Такое решение принято после введения ограничений таиландскими властями на въезд для иностранцев.

«В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекращает перевозку российских граждан из России в Таиланд», — сообщили в компании.

Между тем рейсы для возврата людей из Таиланда в Россию будут продолжены: из Бангкока — в ряд городов, а именно — во Владивосток и Хабаровск, а также в Иркутск, Красноярск и Новосибирск.

Также сохраняются рейсы из города Пхукета в Новосибирск и в Иркутск. Эти меры принимаются Бангкоком из-за пандемии COVID-19.

Напомним, Таиланд ввёл ограничения, которые начнут действовать с 22 марта, на въезд в страну для иностранцев. В страну пустят лишь тех, кто предъявит справку от врачей о том, что он не заражён, а также страховой полис.

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