Москва, , 16:56 — REGNUM Уровень безработицы в России в феврале снизился до 4,6% с 4,7% в январе. Такие данные приводятся в опубликованном 20 марта докладе Росстата.

По предварительной оценке ведомства, в феврале 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

При этом, по данным Роструда, в органах службы занятости населения в феврале в качестве безработных были зарегистрированы 700 тысяч человек, в том числе 600 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в феврале, согласно оценке Росстата, составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения России.