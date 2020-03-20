Москва, 20 марта 2020, 16:50 — REGNUM Сохранение Банком России ключевой ставки на прежнем уровне позволит не поднимать ставки по кредитам и сохранит определенную стабильность для бизнесменов и рядовых граждан: и те, и другие будут по-прежнему пользоваться кредитованием, что обеспечит дополнительный приток денег. Однако в условиях кризиса сохранение ключевой ставки увеличивает риски для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.
Напомним, Банк России пока оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. По словам Никуленко, свою роль сыграли обвал цен на нефть, валютная инфляция и эпидемия коронавируса. Поскольку ставка является главным индикатором денежно-кредитной политики, ее изменение неизбежно влияет на положение как простых граждан, так и юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Если говорить о правовых последствиях сохранения ключевой ставки, отметил адвокат, то они очевидны: рост ключевой ставки привел бы к росту ставок по кредитам и, соответственно, к росту количества неплательщиков кредитов как среди физических, так и среди юридических лиц. Выросло бы количество банкротств организаций и граждан.
По его словам, не менее опасной ситуацией является и снижение ключевой ставки ниже определенного уровня, особенно в условиях валютной инфляции. Тогда люди и организации брали бы деньги под небольшой процент в банках, покупали бы валюту, продавали ее и перекрывали за счет разницы в цене проценты по кредитам. Такая ситуация также является нежелательной для экономики.