Москва, , 16:50 — REGNUM Сохранение Банком России ключевой ставки на прежнем уровне позволит не поднимать ставки по кредитам и сохранит определенную стабильность для бизнесменов и рядовых граждан: и те, и другие будут по-прежнему пользоваться кредитованием, что обеспечит дополнительный приток денег. Однако в условиях кризиса сохранение ключевой ставки увеличивает риски для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.

Напомним, Банк России пока оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. По словам Никуленко, свою роль сыграли обвал цен на нефть, валютная инфляция и эпидемия коронавируса. Поскольку ставка является главным индикатором денежно-кредитной политики, ее изменение неизбежно влияет на положение как простых граждан, так и юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

«От размера ставки прямо зависят размеры процентов по кредитам, которые берут предприниматели. Если ставка растет, то растут и проценты, а значит — платить по долговым обязательствам становится сложнее, кредиты берут реже и, следовательно, не вкладывают средства в развитие своих бизнес-проектов. Сохранение ставки на прежнем уровне позволит не поднимать ставки по кредитам и сохранит определенную стабильность для бизнесменов и рядовых граждан: и те, и другие будут по-прежнему пользоваться кредитованием, что обеспечит дополнительный приток денег в экономику», — заявил Никуленко.

Если говорить о правовых последствиях сохранения ключевой ставки, отметил адвокат, то они очевидны: рост ключевой ставки привел бы к росту ставок по кредитам и, соответственно, к росту количества неплательщиков кредитов как среди физических, так и среди юридических лиц. Выросло бы количество банкротств организаций и граждан.

«Кроме того, снижение экономической активности населения в случае дорогого кредитования повлекло бы за собой и снижение налоговых платежей в бюджет, а также рост теневого предпринимательства, так как для экономии средств бизнес в первую очередь стал бы стремиться избежать любым путем налоговых платежей», — пояснил Никуленко.

По его словам, не менее опасной ситуацией является и снижение ключевой ставки ниже определенного уровня, особенно в условиях валютной инфляции. Тогда люди и организации брали бы деньги под небольшой процент в банках, покупали бы валюту, продавали ее и перекрывали за счет разницы в цене проценты по кредитам. Такая ситуация также является нежелательной для экономики.

«Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне пока позволяет этой ситуации избежать, хотя риски для экономики в условиях кризиса, конечно, увеличились», — резюмировал Никуленко.