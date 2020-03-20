Москва, 20 марта 2020, 16:45 — REGNUM Темпы роста экономики РФ во втором квартале 2020 года могут замедляться и, скорее всего, будут меньше, чем в первом. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, стоит ли ждать начала рецессии во втором квартале 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что экономическая рецессия неизбежна во многих странах Европы из-за вспышки коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономическая рецессия в странах Европы неизбежна — замглавы Еврокомиссии
Читайте развитие сюжета: Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят