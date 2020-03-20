Москва, , 16:45 — REGNUM Темпы роста экономики РФ во втором квартале 2020 года могут замедляться и, скорее всего, будут меньше, чем в первом. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, стоит ли ждать начала рецессии во втором квартале 2020 года.

«Мы видим, что во втором квартале этого года темпы [роста экономики РФ ] могут замедляться и, скорее всего, будут во втором квартале меньше, чем в первом квартале, — сказала глава ЦБ РФ. — Но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале, зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы из того, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учётом мер, которые принимаются правительством и Банком России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что экономическая рецессия неизбежна во многих странах Европы из-за вспышки коронавируса.

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