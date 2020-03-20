Москва, , 16:44 — REGNUM Решение временно отменить взимание платы с грузовиков «Платон» может на самом деле помочь бизнесу в условиях распространения в России коронавируса, считает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин. Об этом он сегодня, 20 марта, заявил ИА REGNUM.

«Безусловно, данная мера снизит нагрузку на бизнес, но затронет она не всех, а лишь тех, кто связан с перевозками продуктов питания и товаров первой необходимости (ретейл). Одно остается непонятно — как будут определять, что именно перевозится в машине?» — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что необходимость поддержки бизнеса была всегда, а в текущих условиях становится еще более актуальной. «Но необходимы меры, которые затронут всю сферу в целом, а не только ту часть, которая задействована в перевозках грузов первой необходимости», — пояснил Черкашин.

По его мнению, в качестве поддержки бизнеса государство также могло бы сдерживать роста цен на топливо.

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