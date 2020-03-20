Бишкек, , 16:23 — REGNUM «Крупные рынки, магазины продуктов питания и аптеки закрываться не будут», — пообещал мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов в ходе совещания с владельцами торговых центров и рынков, представителями мукомольных и фармацевтических компаний, а также с руководителями правоохранительных органов.

Читайте также: Слухи о коронавирусе вызвали массовый ажиотаж в магазинах столицы Киргизии

Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, ситуация в Бишкеке остается стабильной — рынки и крупные торговые центры работают в штатном режиме, а на складах имеются запасы продукции в достаточном количестве.

Глава муниципалитета также напомнил участникам совещания о том, что спекуляция на ценах на продовольствие и товары первой необходимости, а попытки необоснованно поднять стоимость товаров будут наказываться штрафами и привлечением к уголовной ответственности.

Читайте также: Правительство Киргизии одобрило введение государственного регулирования цен