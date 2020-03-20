Москва, , 16:19 — REGNUM В 2020 году возможно временное повышение инфляции и снижение экономической активности. Об этом 20 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, объясняя, почему ЦБ РФ оставил величину ключевой ставки неизмененной.

«Для стабилизации ожиданий показано повышение процентных ставок. Кроме того, мы понимаем, что в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках наши решения по денежно-кредитной политике могут влиять и на финансовую стабильность, — сказала Набиуллина. — Если рассматривать эти факторы, то было бы уместным решение о повышении ключевой ставки. Решение о сохранении ключевой ставки в текущих условиях балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера. Мы ожидаем, что после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдёт улучшение экономической динамики, а инфляция вернётся к цели вблизи 4% в 2021 году с учётом проводимой денежно-кредитной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Наталья Мильчакова заявила ИА REGNUM, что решение Банка России сохранить ключевую процентную ставку на уровне 6% устраивает всех.

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