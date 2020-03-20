Москва, , 16:02 — REGNUM Нефтяные котировки рекордно растут на фоне заявлений Дональда Трампа о планах вмешаться в ситуацию на сырьевых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Как это обычно бывает с Трампом, какой-либо конкретики пока нет и вряд ли стоит ее ждать в ближайшее время. Диапазон ожиданий широк: от полноценного участия в переговорах с Саудовской Аравией и Россией до применения жестких санкций против экспортеров, которые должны будут вынудить их сократить добычу. Тем не менее участникам рынка хватило и этого: цены взлетели на 23%.

Дополнительным позитивом являются намерения штата Техас сократить буровую активность впервые с 1970-х. Именно в этом регионе находится самое крупное месторождение сырья — пермский бассейн, который позволил США увеличить добычу до 13 млн баррелей в сутки и стать крупнейшим производителем в мире.

Таким образом, план Саудовской Аравии уже сейчас начинает приносить свои плоды. 20 марта ожидаются нефтяные цены вблизи $30,20 за баррель», — полагает эксперт.

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