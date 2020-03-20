Симферополь, , 16:02 — REGNUM Количество случаев отмены бронирования номеров в крымских средствах размещения находится на уровне 2019 года и до введения режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом 20 марта на заседании оперативного штаба по недопущению распространения вирусного заболевания заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«В настоящее время бронь отелей и санаториев на период майских праздников составляет порядка 35−90%. Мы отмечаем серьёзный всплеск роста бронирования от операторов ведущих федеральных турагентств. Так что в данный момент рисков срыва турсезона нет», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона на полуострове, если ситуация с распространением коронавируса усугубится.

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