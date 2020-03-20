Ухань, Китай, , 15:53 — REGNUM Власти китайского города Уханя разрешили автомобильным заводам и поставщикам автозапчастей возобновить работу. Об этом сообщает Chinanews. Как заявил вице-губернатор провинции Хубэй Цао Гуанцзин, для восстановления производства в регионе постепенно снижаются карантинные меры.

Провинция Хубэй известна как крупнейший производитель автомобилей в КНР и занимают ключевую роль в мировой цепочке поставок. Как отмечается, дальнейший «простой» заводов может привести к крайне негативным последствиям.

Карантинный режим постепенно снимают и в других частях провинции, где наблюдается более благоприятная эпидемиологическая ситуация, благодаря чему предприятия возвращаются к работе. Однако провинция все еще испытывает проблемы финансового характера в связи с долгой приостановкой производства.