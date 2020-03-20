Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» закрыли северную посадочную галерею, которая обслуживает часть международных рейсов. Это было сделано ради оптимизации в связи прекращением сообщения с большинством стран из-за пандемии коронавируса.

Туристы в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

«В рамках оптимизации «воздушные ворота» Северной столицы с 20 марта 2020 года временно закрыли северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов. Основной терминал, обслуживающий международные и внутренние рейсы, продолжает работу», — заявили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

Роспотребнадзор контролирует пассажиров, прибывающих в Петербург рейсами из Европы и Азии. Процедура включает проверку тепловизором и анкетирование.

Проверку проходят и пассажиры, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана транзитными рейсами. Помимо стандартной процедуры, у прибывающих берут биоматериал для теста на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в «Пулково» заработал мобильный пункт для диагностики коронавирусной инфекции. Всем желающим пройти процедуру необходимо зарегистрироваться на специальной стойке информации в зале прилета на первом этаже пассажирского терминала.

«Тест проводится в мобильном пункте, расположенном напротив входа в аэропорт, и включает забор биоматериала из носоглотки ватным тампоном. Результаты теста можно получить на электронную почту или смс-уведомлением», — сообщают в аэропорту. Пункт работает с 11:00 до 16:00 часов с понедельника по пятницу.

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