Москва, 20 марта 2020, 15:50 — REGNUM В настоящее время нет необходимости для валютных интервенций. Об этом 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ РФ психологический порог по курсу рубля, после преодоления которого ЦБ был бы готов пойти на экстренные меры.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волатильность курса рубля сменится стабильностью, о чём говорят макроэкономические показатели.
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