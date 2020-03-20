Москва, , 15:50 — REGNUM В настоящее время нет необходимости для валютных интервенций. Об этом 20 марта на пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ РФ психологический порог по курсу рубля, после преодоления которого ЦБ был бы готов пойти на экстренные меры.

«Курс у нас плавающий, и мы его не комментируем, — сказала Набиуллина. — Никакого уровня, ни иного триггера для того, чтобы начали предпринимать действия по курсу, нет. Мы мониторим ситуацию на всех финансовых рынках, чтобы не допустить рисков финансовой стабильности. Всегда есть возможность валютных интервенций, но сейчас такой необходимости нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волатильность курса рубля сменится стабильностью, о чём говорят макроэкономические показатели.

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