Москва, , 15:34 — REGNUM Банк России исходит из того, что банк и финансовые институты будут учитывать сложную ситуацию, в которую могут попасть их клиенты в связи с распространением коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО реструктурировать кредиты и займы клиентам, заразившимся коронавирусом.

«Этот пакет мер, вполне возможно, будет расширяться и уточняться в зависимости от развития ситуации, — сказал Набиуллина. — Мы сконцентрировались на тех мерах, которые очевидны. Мы работаем в тесном взаимодействии с правительством. Мы исходим из того, что банки, финансовые институты будут учитывать сложную ситуацию, в которую могут попасть их клиенты. Это не будет дополнительной нагрузкой на капитал и на резервы».

Кроме того, Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не считает правильным, чтобы экономический рост поддерживался ценой того, что люди с уже большими долгами берут всё больше и больше кредитов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России крупные финансово-кредитные организации начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля.