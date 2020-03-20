Москва, 20 марта 2020, 15:34 — REGNUM Банк России исходит из того, что банк и финансовые институты будут учитывать сложную ситуацию, в которую могут попасть их клиенты в связи с распространением коронавируса. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя новость о том, что ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО реструктурировать кредиты и займы клиентам, заразившимся коронавирусом.
Кроме того, Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не считает правильным, чтобы экономический рост поддерживался ценой того, что люди с уже большими долгами берут всё больше и больше кредитов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России крупные финансово-кредитные организации начали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля.