Москва, , 15:22 — REGNUM Банк России не видит риска резкого или устойчивого роста в целом и на определённые виды продукции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По её словам, в настоящее время действуют факторы разного рода — как проинфляционные, так и способствующие снижению инфляции.

«Люди делают запасы, отмечается спрос на продукцию длительного хранения. Но это опережающие закупки. Наоборот, могут возникнуть дезинфляционные факторы, и они будут преобладать, и они связаны с последующим снижением спроса», — сказала Набиуллина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу ЦБ РФ, в России в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень.

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