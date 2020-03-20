Москва, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM Банк России не видит риска резкого или устойчивого роста в целом и на определённые виды продукции. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
По её словам, в настоящее время действуют факторы разного рода — как проинфляционные, так и способствующие снижению инфляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу ЦБ РФ, в России в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень.
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