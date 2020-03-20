Москва, , 15:19 — REGNUM В Госдуме отменили двойные стандарты в желании США ввести санкции «за нефть» в отношении России, а не Саудовской Аравии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

«Публикации WSJ о возможных антироссийских санкциях США в связи ситуацией на нефтяном рынке деструктивны по своей сути, поскольку направленны исключительно на нагнетание паники. Но если предположить, что такие идеи действительно сейчас ходят в вашингтонских кругах (а мы недавно слышали о подобных предложениях ряда американских сенаторов), то они деструктивны вдвойне. При этом снова используются «двойные стандарты»: инициатив о каких-либо рестрикциях в отношении Саудовской Аравии мы не слышим», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Все это говорит о том, что Вашингтон действует эгоистично и цинично, подчеркнул парламентарий.

Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.